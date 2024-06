POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen zwei LKW auf der BAB 24

Rostock (ots) -



Am 27.06.2024 ereignet sich auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin

ein schwerer Verkehrsunfall.



Ein mit Sammelgut beladenes LKW-Gespann fuhr hinter der

Anschlussstelle Hagenow auf einen Sicherungs-LKW mit Anhänger auf,

welcher zur Brückenprüfung eingesetzt war. In der Folge wurde der

Sicherungs-LKW auf die Autobahn geschoben und stand quer. Der

auffahrende LKW kam von der Fahrbahn ab, wobei dessen Anhänger

drohte, einen Abhang abzurutschen. Bei dem Unfall wurden der

68-jährige Fahrer des verursachenden LKW sowie eine 50-jährige

Mitarbeiterin der beauftragten Baufirma verletzt. Der Schaden wird

auf etwa 250.000 EUR geschätzt. Die Autobahn ist seitdem in Richtung

Berlin vollgesperrt. Die Bergungsarbeiten werden bis in den späten

Vormittag andauern. Der Verkehr wird vor Ort abgeleitet.



