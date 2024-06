POL-LWL: Vollsperrung BAB 24: Wohnmobil verliert Rad und kippt um

Bandenitz/Stolpe (ots) -



Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 24, wurden vier Fahrzeuginsassen eines Wohnmobils leicht verletzt. Die Fahrtrichtung Berlin musste Höhe der Anschlussstelle Hagenow für etwa 2,5 Stunden vollgesperrt werden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge löste sich während der Fahrt ein Hinterrad eines Wohnmobils, woraufhin das Fahrzeug mit der Mittelschutzplanke kollidierte und umkippte. Die 41-jährige Fahrzeugführerin sowie die drei weiteren Insassen konnten leichtverletzt das Wohnmobil verlassen und wurden später zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Ein nachfolgender PKW wurde beim Überfahren des entstandenen Trümmerfeldes ebenfalls beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur Unfallursache, wobei derzeit ein technischer Defekt ursächlich erscheint. Nach Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten konnte die Autobahn gegen 18:30 Uhr wieder freigegeben werden.



