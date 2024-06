POL-NB: Bedrohung endet mit Schuss

Neubrandenburg (ots) -



Im Weidegang in Neubrandenburg soll gestern Abend gegen 21:40 Uhr eine Auseinandersetzung mit einem Warnschuss aus einer Schreckschusspistole geendet haben.



Von seinem Balkon aus soll ein 28-jähriger Deutscher zwei Männer beobachtet haben, die eine junge Frau belästigten. Er rief ihnen zu, dass sie die Frau in Ruhe lassen sollen.



Der 38-jährige Serbe fing an, den Mann auf dem Balkon zu bedrohen. Er soll versucht haben, den Balkon hochzuklettern und sei deutlich aggressiv gewesen. Der 28-Jährige wollte ihn davon abhalten und soll dazu auch einen Schuss in die Luft aus einer Schreckschusspistole abgegeben haben. Der Begleiter des Serben, ein 19-jähriger Österreicher, riss ihn vom Balkon weg.



Beobachter der Szene haben die Polizei gerufen. Während des Einsatzes wirkte der Serbe alkoholisiert. Die Beamten ließen ihn pusten. Dabei erreicht er gut 3,9 Promille.



Zum genauen Hergang der Auseinandersetzung gibt es unterschiedliche Angaben. Die Kripo ermittelt in dieser Sache gegen den 28-jährigen Deutschen und den 38-jährigen Serben. Die Ermittler gehen unter anderem dem Vorwurf der Bedrohung nach sowie prüfen einen möglichen Verstoß gegen das Waffengesetz.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell