POL-HRO: Haftbefehl gegen Tatverdächtigen nach Bränden in Rostock erlassen

Rostock (ots) -



Nach mehreren Bränden im Rostocker Stadtgebiet konnte die Polizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Tatverdächtigen stellen. Gegen den 38-jährigen Deutschen ist am heutigen Nachmittag Haftbefehl erlassen worden.



Der Festnahme des Tatverdächtigen vorausgegangen war eine Brandstiftung in der Bertolt-Brecht-Straße in Evershagen. Gegen 01:15 Uhr wurden die Beamten hier auf brennende Mülltonnen aufmerksam. In der Folge des Brandes wurden auch in der Nähe befindliche Schaufensterscheiben sowie die Fassade eines Geschäftes beschädigt, es entstand ein Sachschaden von ca. 16 000 Euro.



Im Nahbereich des Einsatzortes konnten nicht uniformierte Polizeibeamte schließlich den 38-jährigen Tatverdächtigen feststellen. Bei der Durchsuchung seiner Personen konnten Utensilien festgestellt werden, die den Tatverdacht erhärteten.



Gegen den polizeibekannten Rostocker wird nun unter anderem wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt. Die weiteren Ermittlungen hat die Rostocker Kriminalpolizei übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Anne Schwartz

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/ 4916 3042

E-Mail: anne.schwartz@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell