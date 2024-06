POL-HRO: Leblose Person in Toitenwinkel - keine Hinweise auf Straftat

Rostock (ots) -



Nachdem am heutigen Mittwoch eine leblose Person auf einem Balkon in Toitenwinkel aufgefunden worden ist, hat die Rostocker Polizei die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.



Gegen 11:30 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei darüber, dass sie eine leblose Person auf einem benachbarten Balkon wahrgenommen habe. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort den Leichnam eines 56-jährigen Deutschen fest. Aufgrund der zunächst unklaren Gesamtsituation wurde durch den ebenfalls hinzugerufenen Kriminaldauerdienst die Rostocker Rechtsmedizin hinzugezogen.



Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen keine Anhaltspunkte für eine Straftat vor.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell