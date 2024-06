POL-SN: Täter nach Trickdiebstahl gestellt

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Abend kam es in der Schweriner Innenstand zu einem Trickdiebstahl. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen Dank der detaillierten Personenbeschreibungen feststellen und identifizieren.



Der Vorfall ereignete sich gegen 20:45 Uhr in einem Einkaufszentrum der Schweriner Innenstadt. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen zwei Täter einen 46-Jährigen in ein Gespräch verwickelt haben und ihm dabei körperlich nähergekommen sein. Des Weiteren soll es zu einer Bedrohung des Geschädigten durch einen dritten Mann gekommen sein. Im Anschluss der Begegnung stellte der 46-jährige Deutsche den Verlust seiner Wertsachen fest.



Drei Männer konnten von der Polizei in Tatortnähe gestellt werden.



Das Kriminalkommissariat Schwerin führt in diesem Zusammenhang Ermittlungen wegen Diebstahls gegen einen 25-jährigen Algerier und einen 26-jährigen Marokkaner. Gegen einen weiteren 22-jährigen Algerier wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.



