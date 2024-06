POL-HST: 75-jähriger Taucher am Strand von Nonnevitz tot geborgen

Nonnevitz (ots) -



Am Dienstag, dem 25.06.2024 gegen 14:44 Uhr wurde der Polizei über den Notruf der Fund einer männlichen Leiche am Strand von Nonnevitz gemeldet.



Bei dem männlichen Leichnam handelt es sich um einen 76-jährigen Deutschen aus Bernburg in Sachsen-Anhalt. Er war ein Mitglied einer Tauchergruppe, der nach einem Tauchgang vermisst wurde.



Nach den ersten vor Ort geführten Ermittlungen liegen keine Hinweise auf die Einwirkungen Dritter vor. Die Kriminaldauerdienst Stralsund unterstützte die eingesetzten Beamten. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



