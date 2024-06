POL-NB: Motorradfahrer mit 200 km/h auf der Bundesstraße gestellt

Neubrandenburg (ots) -



Am heutigen Vormittag führten die Kollegen der Besonderen Verkehrsüberwachung Altentreptow mobile Geschwindigkeitsüberwachungen mit dem zivilen Videomesskraftwagen im Umland von Neubrandenburg durch.



Gegen 09:30 Uhr fiel den Beamten ein Motorradfahrer in der Neustrelitzer Straße in Neubrandenburg auf. Dieser fuhr stadtauswärts in einem mit 70 km/h ausgeschilderten Streckenbereich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von 150 km/h. Unmittelbar hinter dem Ortsausgang von Neubrandenburg beschleunigte er sein Motorrad auf über 200 km/h.



Die Kollegen setzten das Anhaltesignal und Blaulicht ein, um den Motorradfahrer anzuhalten und einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Motorradfahrer folgte dieser Weisung nicht und flüchtete.



Grob verkehrswidrig und rücksichtslos überholte der Motorradfahrer andere Verkehrsteilnehmer trotz Gegenverkehr und an unübersichtlichen Stellen und versuchte, sich durch weiterhin deutlich überhöhte Geschwindigkeit den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen.



Im Laufe dieser Verfolgungsfahrt verlor die Videowagenbesatzung den Fahrer kurzzeitig aus den Augen. Durch aufmerksame Bürgerhinweise konnte die Fahrtrichtung bekannt gemacht und der Motorradfahrer in der nächsten Ortschaft festgestellt werden.



Der 46-jährige Deutsche wurde dort hinter einem Gebüsch hockend angetroffen. Sein Motorrad und die dazugehörige Ausrüstung befanden sich ebenfalls dort.



Der Führerschein sowie das Motorrad wurden eingezogen. Gegen den Beschuldigten wird eine Strafanzeige wegen Verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgenommen.



