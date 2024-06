POL-HRO: Verfassungsfeindliche Symbole in Rostock - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



An der Fassade eines Schulgebäudes im Bertha-von-Suttner-Ring in Rostock sind am Morgen des 25.06.2024 unter anderem mehrere Hakenkreuze sowie eine fremdenfeindliche Parole festgestellt worden. Unbekannte Täter brachten die Schriftzüge vermutlich in der Nacht vom 24.06.2024 zum 25.06.2024 zwischen 18:00 Uhr und 06:00 Uhr an. Ein Mitarbeiter der Schule hatte die Sachbeschädigungen zu Dienstbeginn festgestellt und die Polizei informiert. Die Symbole wurden bereits unkenntlich gemacht.



Ebenfalls am heutigen Vormittag erhielt die Polizei den Hinweis, dass im Bereich eines Garagenkomplexes in der Lindenallee in Toitenwinkel mehrere verfassungsfeindliche Symbole angebracht worden sind. An den Stirnseiten der Gebäudereihen konnten die Beamten diverse Hakenkreuze feststellen. Die Tatzeit kann hier durch einen Zeugen zwischen dem 24.06.2024 gegen 22 Uhr und dem 25.06.2024 um 07:00 Uhr eingegrenzt werden.



In einem Tunnel zwischen zwei Wohnhäusern im Kranichhof ist durch einen Zeugen ebenfalls am 25.06.2024 gegen 11:30 Uhr ein Hakenkreuz in der Größe von 40x40 Zentimetern festgestellt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegt der Tatzeitraum zwischen dem 01.06.2024 und dem 21.06.2024.



In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den drei benannten Sachverhalten oder möglichen Tatverdächtigen geben können. Personen, die an den genannten Orten im Bertha-von-Suttner-Ring, in der Lindenallee oder im Kranichhof Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst Rostock, Ulmenstr. 54, unter der Telefonnummer 0381/49161616, jede andere Polizeidienststelle sowie die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.



