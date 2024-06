POL-NB: Einbruch in Eiscafé

Röbel (ots) -



Zu Dienstbeginn haben Mitarbeiter eines Eiscafés am Röbeler Hafen (Am Hafen 1) einen Einbruch festgestellt und sofort die Polizei gerufen.



Der Tatzeitraum ist am Montag gewesen. Vermutlich zwischen kurz

nach Mitternacht und etwa 07:30 Uhr.



Die Einbruchsspuren im Eingangsbereich wurden von der Polizei gesichert.



Es wurde eine größere Summe Bargeld sowie Technik gestohlen. Genaueres wird aus Gründen laufender Ermittlungen nicht mitgeteilt.



Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Röbel unter 039931/8480 und per Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



