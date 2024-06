POL-NB: Autos vom Pflegedienst demoliert

Neubrandenburg (ots) -



In Neubrandenburg im Bereich Torfsteg haben bisher Unbekannte in den vergangenen Tagen drei Autos eines Pflegedienstes beschädigt.



Am frühen Sonntagmorgen haben Mitarbeiter zerschlagene Heckscheiben bei zwei PKW angezeigt. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen Sonnabend, circa 19:00 Uhr, und Sonntag, circa 06:00 Uhr.



Montagmorgen dann wurde im gleichen Bereich die Motorhaube eines Betriebsautos eingedellt entdeckt. Wahrscheinlich sind darauf zwei verschiedene Personen herumgesprungen. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen Sonntag, 11:00 Uhr und Montag, 06:00 Uhr.



Spuren wurden gesichert. Die Polizei ermittelt aktuell im Umfeld und bittet mögliche Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen zu melden: telefonisch unter 0395/55825224 oder schriftlich per Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell