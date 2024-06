POL-GÜ: Abschlussmeldung zum schweren Verkehrsunfall auf der BAB 19/ Anschlussstelle Glasewitz

BAB 19/ Glasewitz (ots) -



Zunächst ergeht der Verweis auf die Ausgangsmitteilung zum Sachverhalt unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108766/5808897 .



Nach Beendigung der Verkehrsunfallaufnahme, der Bergung beteiligter Fahrzeuge sowie auch der durch die Autobahnmeisterei Malchow durchgeführten Bereinigung der Fahrbahn wurde die Vollsperrung der BAB 19 um 13:27 Uhr aufgehoben.



Der im Kontext des Verkehrsunfalls entstandene Sachschaden wird nach einer vorläufigen Bewertung mit mindestens 110.000 Euro beziffert.



Ergänzende Angaben, u.a. zum Gesundheitszustand der beteiligten Fahrer, liegen derzeit nicht vor.



Die Kriminalpolizei wird die sich anschließenden Verkehrsunfallermittlungen in Kürze übernehmen.



