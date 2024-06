POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftungen und Sachbeschädigungen in Rostock

Rostock (ots) -



Mehrere Brände haben in den vergangenen Tagen für diverse Polizeieinsätze in den Rostocker Stadtteilen Evershagen und Toitenwinkel gesorgt.



Zunächst meldete sich am 21.06.2024 der Halter eines Fahrzeugs bei der Polizei und teilte mit, Beschädigungen am Reifen seines Pkws festgestellt zu haben, die möglicherweise auf eine versuchte Brandstiftung zurückzuführen sein könnten. Die Tatzeit kann zwischen dem 19.06.2024 um 12:30 Uhr bis zum 21.06.2024 gegen 10:30 Uhr in der Carl-von-Ossietzky-Straße eingegrenzt werden.



Bereits am vergangenen Wochenende wurde im Martin-Andersen-Nexö-Ring in Evershagen augenscheinlich versucht, zwei Fahrzeuge in Brand zu setzen. Am 22.06.2024 gegen 02:30 Uhr bemerkte zunächst die Besatzung eines Notwarztwagens Rauchentwicklung am hinteren Reifen ihres Fahrzeugs. Zwei Stunden später wurde ein Zeuge ebenfalls auf Rauchentwicklung an einem in der gleichen Straße abgeparkten Fahrzeug aufmerksam. In beiden Fällen konnte das Feuer durch Zeugen ausgetreten und ein Schaden an den Fahrzeugen verhindert werden.



Gleich drei ähnlich gelagerte Sachverhalte wurden der Rostocker Polizei in der vergangenen Nacht bekannt. Zunächst wurden die Beamten gegen 03:30 Uhr über zwei brennende Mülltonnen in der Bertolt-Brecht-Straße informiert. Weiterhin wurde ein Zaunelement beschädigt. Kurz nach 04:00 Uhr meldete sich zudem ein Hinweisgeber bei der Polizei und teilte einen brennenden Reifen eines im Martin-Anderson-Nexö-Ring abgestellten Fahrzeuges mit. Die eintreffenden Beamten konnten das leicht entfachte Feuer vor Ort löschen und eine Anzeige wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufnehmen. Weiterhin erhielt die Rostocker Polizei gegen 05:00 Uhr Kenntnis über zwei brennende Mülltonnen in der Henrik-Ibsen-Straße. Diese konnten vor Ort ebenfalls gelöscht werden.



In allen drei Sachverhalten wurden keine Personen verletzt. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Geprüft werden zudem mögliche Zusammenhänge zwischen den genannten Taten. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen kann dies nicht ausgeschlossen werden.



In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen im Bereich der Tatorte gemacht haben oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, gebeten sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock, Ulmenstr. 54, unter der Telefonnummer 0381/49161616, jede andere Polizeidienststelle sowie die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Anne Schwartz

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/ 4916 3042

E-Mail: anne.schwartz@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell