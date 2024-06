POL-ANK: Verkehrsunfall auf der L264 bei Trassenheide mit einer leicht verletzten Person

Trassenheide (ots) -



Am heutigen Tag (25.06.2024) kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor mit Anhänger, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.



Sowohl die 54-jährige deutsche Fahrzeugführerin des Pkw Opel als auch der 44-jährige deutsche Fahrzeugführer des Traktors befuhren die L264 von Bannemin kommend in Richtung Trassenheide. Der 44-Jährige fuhr mit seinem Traktor vor dem Pkw Opel als er nach links auf eine Wiese (Ackereinfahrt) abbiegen wollte, was er durch Blinken ankündigte. Die Fahrerin des Pkw Opel interpretierte das Blinken als Aufforderung des Traktorfahrers an ihm Vorbeizufahren und setzte zum Überholen an. Dabei fuhr die 54-Jährige dem 44-Jährigen in die vordere linke Traktorseite, der bereits im Abbiegevorgang war. Die Fahrerin des Pkw Opel kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei leicht. Am Traktor und am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Der Pkw Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde in eigener Zuständigkeit geborgen. Der Traktor mit Anhänger war fahrbereit und konnte seine Arbeit fortsetzen.



