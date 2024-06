POL-HST: Verkehrsunfall auf der Autobahnbrücke Lindholz

Lindholz (ots) -



Am Montag, dem 24.06.2024 gegen 07:43 Uhr kam es auf der Autobahnbrücke Höhe Lindholz zu einem Verkehrsunfall.



Ein 85-jähriger deutscher Fahrer eines Audi befuhr die L23 aus Richtung Böhlendorf mit seiner 86-jährigen deutschen Beifahrerin. Beim Abbiegen nach links, um auf die Bundesautobahn 20 zu fahren, übersah er einen entgegenkommenden Audi einer 56-jährigen Deutschen. Diese konnte nicht mehr bremsen und kollidierte frontal.



Alle drei Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 41.000 Euro an beiden Pkw, welche nicht mehr fahrbereit waren und durch ein Abschleppunternehmen geborgen wurden. An der Unfallstelle kam es entsprechend zu Verkehrsbehinderungen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell