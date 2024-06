POL-ANK: Ergänzungsmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 75 zwischen Torgelow und Ueckermünde

Ueckermünde (ots) -



Am gestrigen Tag (24.06.2024) ereignete sich gegen 20:40 Uhr auf der K75 zwischen Torgelow und Liepgarten ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Die Erstmeldung dazu kann unter http://presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5808702 abgerufen werden.



Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 18-jähriger mit seinem Pkw Seat die K75 aus Richtung Torgelow in Richtung Ueckermünde. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw Seat in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Ford. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw Ford und fing Feuer. Der 21-jährige Fahrzeugführer und sein 18- jähriger Beifahrer konnten durch Ersthelfer, u.a. einem Polizeibeamten aus dem Polizeihauptrevier Pasewalk, der sich auf Anfahrt zum Dienst befunden hat, aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrzeugführer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Greifswald geflogen. Hier erlag er am heutigen Tag seinen schweren Verletzungen.



