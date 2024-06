POL-GÜ: Sperrung der BAB 19/ Anschlussstelle Glasewitz in Fahrtrichtung Rostock nach schwerem Verkehrsunfall

BAB 19/ Glasewitz (ots) -



Seit 08:40 Uhr befindet sich die Autobahnpolizei auf der BAB 19 im Bereich der Anschlussstelle Glasewitz aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls im Einsatz.



Laut gegenwärtiger Erkenntnislage kann der vermeintliche Unfallhergang wie folgt grob skizziert werden. Der 41-jährige Fahrer eines Audi sei in Fahrtrichtung Rostock unterwegs gewesen, als ein LKW von der rechten auf die linke Fahrspur wechselte. Der Audi sei dann auf das Heck des LKW aufgefahren und überschlug sich in der Folge.



Aufgrund der schwere des Unfalls kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der Fahrer des Audi wurde umgehend in den Schockraum des KMG Klinikums Güstrow gebracht. Der 60-jährige Fahrer des LKW wurde nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung ebenfalls in das KMG Klinikum gebracht.



Zur Umsetzung der Rettungsmaßnahmen sowie der sich anschließenden Verkehrsunfallaufnahme ist die BAB 19 in Richtung Rostock ab der Anschlussstelle Güstrow bis auf Weiteres voll gesperrt.



Weitere Angaben können derzeit noch nicht vorgenommen werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell