POL-GÜ: Einbrecher stehlen Simson Schwalbe aus Garage in Liessow bei Laage

In Liessow bei Laage kam es in der Nacht von Sonntag zu Montag (23:00 bis 09:30 Uhr) zu einem Diebstahl einer Simson Schwalbe. Zuvor verschafften sich die bislang unbekannten Täter nach ersten Erkenntnissen unberechtigt Zutritt zu einem Grundstück in der Dorfstraße und öffneten dort gewaltsam eine Garage. Aus dieser entwendeten die Täter das Kleinkraftrad, dessen gegenwärtiger Wert auf etwa 3.500EUR geschätzt wird.



Die Kriminalpolizei Bützow ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.



