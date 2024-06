POL-GÜ: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs- 61-Jähriger verursacht schweren Verkehrsunfall auf der L11

Güstrow/ Reimershagen (ots) -



Am frühen Montagabend kam es gegen 17:30 Uhr auf der L11 in einem Kreuzungsbereich zwischen Reimershagen und Groß Tessin zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei denen sich beide Fahrzeugführer verletzten. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 65-jährige Deutsche mit ihrem Dacia die L11 aus Groß Tessin kommend in Fahrtrichtung Reimershagen. Zeitgleich befuhr ein 61-jähriger Deutscher mit seinem Skoda einen asphaltierten Waldweg aus Alt Sammit kommend in Fahrtrichtung Groß Breesen als er auf den Kreuzungsbereich der L11 zukam. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 61-Jährige die von rechts kommende 65-Jährige, fuhr in den Kreuzungsbereich hinein und stieß mit dem PKW der Frau zusammen. Durch den Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrzeugführer. Während der Unfallverursacher leichte Verletzungen zu sich zog, verletzte sich die 65-Jährige schwer und wurde zur weiteren Behandlung in das KMG Klinikum nach Güstrow verbracht. Der Dacia wurde dermaßen beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 10.000EUR geschätzt.



Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Güstrow soll sich der 61-Jährige vom Unfallort entfernt haben wollen, was jedoch durch einen Zeugen unterbunden werden konnte. Während der Verkehrsunfallaufnahme reagierte der Unfallverursacher uneinsichtig. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille. Weiterhin wurde festgestellt, dass der 65-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.



Auch bei der 65-jährigen wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt, die einen Wert von 0,52 Promille ergab.



Bei beiden Unfallbeteiligten wurde im Anschluss eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die weiterführenden Ermittlungen führt nun das Kriminalkommissariat Güstrow.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266 303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell