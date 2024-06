POL-NB: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 75 zwischen Torgelow und Ueckermünde (LK V-G)

PR Ueckermünde (ots) -



Am 24.06.2024 gegen 20:40 Uhr ereignete sich auf der K75 zwischen Torgelow und Liepgarten ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, zwei schwerverletzten, einer leichtverletzten und einer getöteten Person.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr der 18-jährige Fahrzeugführer mit einem Pkw Seat und einem weiteren 17-jährigen Insassen die K75 aus Torgelow kommend in Fahrtrichtung Liepgarten. Hierbei fuhr der Pkw aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw Ford.

Daraufhin überschlug sich der Pkw Ford und blieb auf der Fahrbahn auf dem Fahrzeugdach liegen. Der 21-jährige Fahrzeugführer und 18-jährige Beifahrer konnte durch ersteintreffende Einsatzkräfte aus dem bereits rauchenden Fahrzeug schwerverletzt gerettet werden. Nachdem der 18-jährige Beifahrer aus dem Pkw Ford gerettet wurde, fing dieser an zu brennen, währenddessen konnte der 21-jährige Fahrzeugführer noch aus dem brennenden Pkw Ford gerettet werden. Der lebensbedrohlich verletzte Fahrzeugführer wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mittels Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Greifswald und der Beifahrer mittels Rettungswagen in AMEOS Klinkum Ueckermünde verbracht.

Der Fahrzeugführer des Pkw Seat wurde bei dem Unfall eingeklemmt und so schwer verletzt, dass ein hinzugezogener Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte. Der Beifahrer wurde leichtverletzt mittels Rettungswagen ins AMEOS Klinikum Ueckermünde verbracht.

Bei allen beteiligten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Mitarbeiter der DEKRA zum Einsatz gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 41.500,-EUR geschätzt.

Die K75 war für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. 5 Stunden voll gesperrt.

Bei dem Rettungseinsatz waren neben der Polizei 4 Rettungswagen, 3 Notarztwagen, ein Rettungshubschrauber und die Freiwilligen Feuerwehren Liepgarten und Ueckermünde mit 20 Kameraden und 5 Fahrzeugen im Einsatz.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell