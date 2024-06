POL-SN: Vollsperrung nach Verkehrsunfall aufgehoben (Folgemeldung)

Schwerin (ots) -



Nach einem Verkehrsunfall in der Ludwigsluster Chaussee (wir informierten), ist die Straße wieder freigegeben. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der Fahrer eines Transporters von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum. Dabei wurden zwei Insassen des Fahrzeuges teils schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Straße für über eine Stunde voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt 21.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell