POL-NB: Kind und Auto zusammengeprallt

Ein zwölfjähriges Kind ist heute in der Bahnhofstraße in Wesenberg mit einem Auto zusammengeprallt. Gegen 12:00 Uhr fuhr das Kind auf dem Rad von der Lindenstraße in Richtung Bahnhofstraße. Vor einem parkenden Auto wollte es die Straße überqueren. Aus Sicht des 62-jährigen Autofahrers tauchte das Kind plötzlich auf der Straße auf. Trotz Vollbremsung stieß er mit dem Kind zusammen. Das kam zunächst mit leichten Verletzungen ins Klinikum.



Beide sind Deutsche aus der Region.



