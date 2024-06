POL-SN: 43-jähriger Mann fällt am Freitag mehrfach in der Innenstadt auf

Schwerin (ots) -



Ein der Polizei mehrfach bekannter Tatverdächtige verursachte am Freitag zwei Einsätze der Polizei. In beiden Fällen kam es zu Bedrohungshandlungen.



Zunächst fiel der 43-jährige Mann gegen 16:00 Uhr auf dem Marienplatz auf. Eine 36-jährige Schwerinerin sei hier von ihm bedroht worden, woraufhin er einen Platzverweis erhielt. Verletzt wurde die Schwerinerin den bisherigen Erkenntnissen nach nicht. Gegen 19:00 Uhr wurde die Polizei erneut wegen dem selben Mann gerufen. In der Arsenalstraße sei es zu einer Beleidigung und Bedrohung gegenüber einem 55-jährigen Schweriner und einer 41-jährigen brasilianische Schwerinerin gekommen. Verletzt wurde niemand. Der 43-jährige Mann ohne festen Wohnsitz habe daraufhin freiwillig ärztliche Hilfe angenommen. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell