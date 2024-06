POL-NB: Einbruchsdiebstahl im Garagenkomplex

Röbel (ots) -



Am Morgen des 21.06.2024 wurden die Beamten des Polizeireviers Röbel über einen Einbruchsdiebstahl auf einem Gelände in der Straße Turnplatz in Röbel informiert.



Auf dem komplett umfriedeten Grundstück befinden sich drei große Gebäudekomplexe mit mehreren Garagen und Lagerräumen. Der Eigentümer eines Gebäudes stellte gegen 07:00 Uhr morgens fest, dass das Tor zu seinem Gebäude zum Teil offen stand und dort mehrere Garagen aufgebrochen wurden.



Das Tor wurde vermutlich durch Aufschieben mittels körperlicher Gewalt geöffnet und bei allen Garagen wurden mittels eines unbekannten Werkzeuges die Überwurffallen an den Türen durchtrennt.



Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus diesen Räumen mehrere Werkzeuge wie zum Beispiel, zwei Trennjäger, ein Akkuschrauber und eine Motorsäge entwendet.



Bei einem weiteren Gebäude wurden ebenfalls die Überwurffallen an den Toren mittels eines unbekannten Werkzeuges durchtrennt. Hier wurde ein Laptop und ein hochwertiges Schweißgerät entwendet.



Der gesamte Stehlschaden beläuft sich derzeit auf circa 5.000 Euro. Zusätzlich entstand ein reiner Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro.



Anhand von Kameraaufzeichnungen des Geländes kann die Tatzeit auf die Nacht vom 20.06.2024 zum 21.06.2024 im Zeitraum 02:30 Uhr bis 03:30 Uhr eingeschränkt werden. Die weiteren Inhalte des Videomaterials wurden gesichert und sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung und sucht sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen. Bei auffälligen Beobachtungen oder Wahrnehmungen am oben benannten Tatortbereich informieren Sie das Polizeirevier Röbel unter der 039931-8480 oder jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Johanna Liebich

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell