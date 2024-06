POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlicher EC-Karten-Betrügerin in Greifswald

Hansestadt Greifswald (ots) -



Bereits in der Zeit vom 01.03.2024 bis 02.03.2024 entwendete eine bislang unbekannte Person unbemerkt die Geldbörse aus der Handtasche einer älteren Frau in Greifswald.



Im Nachgang des Diebstahls hob dann eine unbekannte Täterin mit der entwendeten EC-Karte an einem Geldautomaten der Commerzbank am Standort Markt in Greifswald eine höhere Summe Bargeld vom Konto der Geschädigten ab. Dabei wurden Bilder von ihr gefertigt, die nun laut entsprechendem Beschluss durch das Amtsgericht Stralsund im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung verwendet werden.



Die Ermittlungen zur Feststellung der Identität der Täterin verliefen bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Identifizierung der Person führen kann.



Fahndungsfotos sind unter folgendem Link zu finden:

https://tinyurl.com/uzu9tbs5



Die Polizei fragt nun:



Wer kann Angaben zur abgebildeten Person machen?



Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540-224, die Onlinewache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.



