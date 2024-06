POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung nach Konzert in Rostock

Rostock (ots) -



Im Anschluss an ein Konzert am vergangenen Sonnabend im Rostocker Ostseestadion ereignete sich eine körperliche Auseinandersetzung zum Nachteil eines 40-jährigen Mannes.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei der Geschädigte etwa 30 Minuten nach dem Ende der Veranstaltung im Innenraum des Ostseestadions zunächst durch einen Tatverdächtigen ins Gesicht geschlagen worden. Daraufhin sei der Geschädigte zu Boden gefallen und dort liegend von einem weiteren Tatverdächtigen mit dem Fuß getreten worden. Der 40-jährige Deutsche musste anschließend in einem Rostocker Klinikum behandelt werden.



Gegen die beiden tatverdächtigen Deutschen im Alter von 38 und 45 Jahren wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell