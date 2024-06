POL-LWL: Hauseigentümerin überrascht Einbrecher

Raben Steinfeld (ots) -



In Raben Steinfeld hat eine Hausbewohnerin am frühen Samstagmorgen einen Einbrecher auf frischer Tat überrascht. Der Unbekannte hatte sich den Aussagen der Bewohnerin zufolge kurz vor 05 Uhr mit einer Eisenstange an der Terrassentür ihres Einfamilienhauses zu schaffen gemacht, worauf sie aufgrund der verursachten Geräusche auf das Geschehen aufmerksam wurde. Sie ertappte kurz darauf den etwa 30 bis 40 Jahre alten Tatverdächtigen, der trotz Ansprache nur zögerlich den Tatort mit einem Damenfahrrad in unbekannte Richtung verlassen haben soll. An der Terrassentür wurden im Nachgang Beschädigungen festgestellt. Zudem konnte das mutmaßliche Tatwerkzeug - die Eisenstange - sichergestellt werden. Der Tatverdächtige soll ca. 180 Zentimeter groß und schlank sowie mit einem türkisfarbenen Shirt sowie einer Jeanshose bekleidet gewesen sein. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270), die jetzt wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zum beschriebenen Tatverdächtigen.



