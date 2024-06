POL-LWL: PKW prallte nach Reifenplatzer gegen Mittelschutzplanke

Neustadt-Glewe/ Stolpe (ots) -



Ein geplatzter Reifen an einem PKW war offenbar die Ursache für einen Verkehrsunfall am späten Sonntagvormittag auf der BAB 24 bei Neustadt-Glewe, bei dem ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 17.000 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt. Der mit drei Insassen besetzte PKW - darunter ein zweijähriges Kind - war plötzlich außer Kontrolle geraten und gegen eine Mittelschutzplanke geprallt. Die 31-jährige Autofahrerin blieb augenscheinlich zwar unverletzt, allerdings wurde sie zur Beobachtung und weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Unfallauto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges mussten beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Berlin zeitweilig gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.



