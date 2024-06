POL-HST: Haustürschlüssel gestohlen: Verfolgungsjagd endet erfolgreich

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am Sonntag, dem 23.06.2024 gegen 10:09 Uhr waren gleich zwei Funkstreifenwagen in Ribnitz-Damgarten in der Straße "Am Wasserturm" im Einsatz.



Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte sich ein 41-jähriger Deutscher unberechtigt Zugang zu dem Grundstück eines Ehepaares (w, 55 Jahre, m, 57 Jahre) verschafft und den Haustürschlüssel, welcher in der Tür steckte, entwendet. Als der Tatverdächtige hierzu von dem Ehemann angesprochen wurde, lief er davon. Der 57-Jährige nahm sogleich die Verfolgung auf und stellte die Person nach einigen Hundert Metern. In der weiteren Folge schlug und trat der Tatverdächtige seinen Verfolger mutmaßlich. Den Schlüssel warf er offenbar weg.



Nach Eintreffen der Polizei wurde der polizeibekannte 41-Jährige für weitere Maßnahmen ins Polizeirevier Ribnitz-Damgarten verbracht und Strafanzeige gestellt. Der Kriminaldauerdienst hat die Spurensuche und -sicherung vor Ort durchgeführt. Im Zuge dieser Maßnahmen wurde der Schlüssel im Gebüsch bei den Klosterwiesen gefunden.



