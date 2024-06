POL-NB: Raubstraftat wegen 50 Cent

Neubrandenburg (ots) -



Am frühen Abend des 21.06.2024 wurde an einer Neubrandenburger Tankstelle in der Woldegker Straße ein Polizeieinsatz ausgelöst.



Auf dem Gelände der Tankstelle kam es zu einem Streitgespräch zwischen einem 44-jährigen Deutschen und einem 28-jährigen Mann mit ägyptischer Staatsangehörigkeit.

Der Ägypter forderte wiederholt die Herausgabe von 50 Cent, die durch die andere Person mehrfach abgelehnt wurde. Der 44-Jährige wurde daraufhin von dem Tatverdächtigen bedroht. Hierzu zeigte dieser auf seine Hosentasche, aus der er einen messerähnlichen Gegenstand vorzeigte. Der Anzeigenerstatter ging in die Tankstelle und informierte von dort die Polizei während sich der Tatverdächtige in eine unbekannte Richtung entfernte.



Aufgrund einer ausführlichen Personenbeschreibung des Täters konnten die Beamten im Rahmen einer Nahbereichsfahndung eine Person antreffen, auf die diese Beschreibung passte. Bei der Durchsuchung der Person und mitgeführten Gegenstände konnte das zuvor angegebene Messer aufgefunden und sichergestellt werden.



Vorhandene Videoaufzeichnungen des Tankstellengeländes wurden für die weiteren Ermittlungen gesichert.



Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurde eine vorläufige Festnahme abgelehnt.



Gegen den 28-jährigen Ägypter wurde eine Strafanzeige wegen räuberischer Erpressung aufgenommen.



