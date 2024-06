POL-GÜ: Polizei Güstrow stellt Graffiti-Sprayer auf frischer Tat - Freiwillige Feuerwehr muss Tatverdächtigen mit Drehleiter vom Tatort retten

Güstrow (ots) -



In der Nacht auf den 23.06.2024 gelang es Einsatzkräften der Güstrower Polizei im Bereich des Schloßberges einen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat zu stellen.



Gegen 01:50 Uhr wurden die Beamten auf den Tatverdächtigen aufmerksam, der sich nach vorliegenden Angaben über die sogenannte Schloßmauer widerrechtlich Zugang auf die Dächer der mehrgeschossigen Containeranlage einer örtlichen Baustelle verschafft haben soll. Von diesem erhöhten Punkt ausgehend habe der mit Skimaske und Gummihandschuhen bekleidete, 19-Jährige ein etwa 4 Meter langes Graffito mit Fußballbezug auf die angrenzende Wand eines noch höher stehenden Containers gesprüht.



Unterstützt wurden die Polizeikräfte schließlich durch die Kameraden und Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow, da den in Schwerin wohnhaften Deutschen die Angst packte und er nur noch mittels Drehleiter von der circa 5 Meter hohen Anlage gerettet werden konnte.



Durch die Polizeibeamten konnten am Tatort diverse Spuren und potentielle Beweismittel sichergestellt werden. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.



Der Tatverdächtige muss sich nun u.a. wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung verantworten. Die hierzu eingeleiteten Ermittlungen sind bereits durch die Kriminalpolizei übernommen worden.



