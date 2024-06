POL-GÜ: Alkoholisiert, berauscht, ohne Fahrerlaubnis oder mit gefälschten Kennzeichen - Polizei im Landkreis Rostock zieht am Wochenende insgesamt 23 Verkehrssünder aus dem Verkehr

Landkreis Rostock (ots) -



Im Rahmen des zurückliegenden Wochenendes ist es den Beamtinnen und Beamten der Reviere in der Polizeiinspektion Güstrow gelungen, insgesamt 23 Verkehrssünder aus dem Verkehr zu ziehen.



In der Zeit von Freitag- bis Montagmorgen stellten die Einsatzkräfte allein 13 Verkehrsteilnehmer fest, die ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss alkoholischer Getränke führten. Den traurigen Negativrekord von 2,63 Promille stellt in diesem Kontext ein 47-jähriger Deutscher auf, als dieser laut gegenwärtiger Erkenntnisse am frühen Nachmittag des 21.06.2024 mit einem Pkw in Elmenhorst bei Rostock unterwegs war. Eine Zeugin hatte die Polizei gegen 14:10 Uhr auf die vermeintliche Trunkenheitsfahrt aufmerksam gemacht. Im Bereich eines örtlichen Lebensmittelmarktes konnte der stark alkoholisierte Mann durch die Einsatzkräfte nur kurze Zeit später festgestellt und an der Weiterfahrt gehindert werden. Der Führerschein des Tatverdächtigen wurde sichergestellt.



Zusätzlich zu den alkoholbedingten Verkehrsdelikten wurden im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen sieben weitere Fahrzeugführer ohne die jeweils notwendige Fahrerlaubnis sowie auch weitere zwei Fahrzeuge festgestellt, die zum Zeitpunkt der Fahrt mit gefälschten Kennzeichen ausgestattet waren. Obendrein konnten Einsatzkräfte den Fahrer eines E-Scooter stoppen, der sein Gefährt nach vorliegenden Angaben unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gesteuert haben soll.



In allen Sachverhalten wurden Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren eingeleitet. Dier hierzu weiterführenden Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei in Güstrow.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell