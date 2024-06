POL-LWL: Garteneinbrecher feierten Partys und mähten Rasen

Parchim (ots) -



Fünf unbekannte Jugendliche waren in den vergangenen Tagen mehrfach in einen Kleingarten in Parchim eingedrungen und haben dort an mehreren Abenden Partys veranstaltet. Der Vorfall blieb vom Pächterehepaar unbemerkt, da dieses sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub befand. Allerdings wurden Gartennachbarn argwöhnisch und schöpften Verdacht, worauf sie die Jugendlichen ansprachen. Diese wiederum behaupteten, die Enkel der verreisten Gartenpächter zu sein, sodass alles seine Richtigkeit hätte. Um ihre Geschichte glaubhaft zu machen, mähten die Einbrecher sogar den Rasen. Erst bei der Rückkehr des Pächterehepaars Mitte letzter Woche flog der Schwindel dann auf. Im Ergebnis hinterließen die Einbrecher einiges an Müll und stahlen aus dem Gartengeräteschuppen unter anderem einen Rasenmäher sowie eine Heckenschere. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und Hausfriedensbruchs auf und versucht nun, die partyfeiernden Einbrecher zu ermitteln.



