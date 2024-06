POL-NB: LKW-Brand auf der BAB 20 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neubrandenburg (ots) -



Am 23.06.2024, gegen 23:15 Uhr, kam es auf der BAB 20 zu einem

LKW-Brand. Nach derzeitigem Kenntnisstand fing aufgrund eines

technischen Defektes der mit Kunststofffenstern beladene Auflieger

Feuer. Der 57-jährige polnische LKW-Fahrer hielt unmittelbar nach

Brandentdeckung auf dem Standstreifen an, trennte die Zugmaschine vom

Auflieger und brachte so sich und die Zugmaschine in Sicherheit. Zur

Brandbekämpfung waren Kameraden der umliegenden Freiwilligen

Feuerwehren im Einsatz. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass der

Auflieger komplett ausbrannte. Personen kamen nicht zu Schaden.

Während der Löscharbeiten musste die BAB zwischen den

Anschlussstellen Strasburg und Friedland teilweise in beide

Richtungen voll gesperrt werden. Derzeit wird der ausgebrannte

Auflieger durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Daher ist die

Autobahn in Richtung Lübeck noch einige Zeit gesperrt. Der

entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 75.000 Euro.



