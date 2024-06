POL-NB: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kradfahrer auf der B198 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Röbel (ots) -



Am 23.06.2024, gegen 17:25 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung B198

/ K18 ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der

25-jährige deutsche Fahrer eines PKW Renault befuhr die K18 aus

Richtung Lärz kommend und beabsichtigte auf die B198 in Richtung

Vietzen aufzufahren. Da sich auf der B198 vorfahrtberechtigte

Fahrzeuge befanden, musste der 25-Jährige verkehrsbedingt halten. Aus

Richtung Vietzen befuhr ein PKW die Bundesstraße und beabsichtigte

nach rechts in Richtung Lärz abzubiegen. Hinter diesem PKW fuhr ein

53-jähriger Deutscher mit einem Motorrad. Dieser wollte auf der B198

weiter in Richtung Neustrelitz fahren. Der Renault-Fahrer bemerkte

den vorfahrtberechtigten Kradfahrer nicht und fuhr auf die

Bundesstraße auf. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und

der Harley-Davidson. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall leicht

verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus

verbracht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.500 Euro geschätzt. Während der

Unfallaufnahme musste die B198 kurzzeitig voll gesperrt werden.



