POL-NB: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen auf der B111 (LK Vorpommern-Greifswald)

Am 23.06.2024, gegen 16:30 Uhr, ereignete sich auf der B111 ein

Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Nach

derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 57-jährige Fahrerin eines PKW

Toyota die B111 aus Richtung Neppermin kommend in Richtung Pudagla.

Zu diesem Zeitpunkt befuhr der 16-jährige Fahrer eines Quads ein

angrenzendes Feld und beabsichtigte die Bundesstraße zu überqueren.

Dabei übersah er den von rechts kommenden PKW. Die Fahrerin des

Toyota versuchte dem Quad auszuweichen, was ihr jedoch nicht gelang.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In der weiteren Folge

stürzte der 16-Jährige mit seinem Fahrzeug. Der PKW überschlug sich,

rutschte etwa 40 Meter auf dem Dach, bevor er zum Stillstand kam.

Der Quad-Fahrer, die Fahrerin des Toyota und deren 31-jähriger

Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit Rettungswagen

in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht

mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene

Gesamtsachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der 16-Jährige nicht

im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und das von ihm geführte

Quad nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen ist. Alle

Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige, welche in der

Region wohnhaft sind.

Während der Unfallaufnahme musste die B111 zeitweise voll gesperrt

werden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell