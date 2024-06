POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall bei Plennin auf der Kreuzung L 18/K6 (Landkreis Vorpommern- Rügen)

PR Barth (ots) -



Am 23.06.2024 gegen 11:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung L 18 / K 6 zwischen Semlow und Marlow, nahe der Ortslage Plennin.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 65-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Audi von der K6 auf die L18 abzubiegen. Dabei übersah sie die 45-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW VW, welche sich zu diesem Zeitpunkt auf der L18 befand und den Kreuzungsbereich passierte.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, wobei die 42-jährige Beifahrerin des VW schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich und eine 14 -jährige Mitfahrerin leicht verletzt wurden. Die Verletzten wurde durch den Rettungsdienst und Freiwilliger Feuerwehr aus den Fahrzeugen geborgen und ins Klinikum nach Stralsund verbracht.

Die L 18 war zur Unfallaufnahme und Bergung des PKW zeitweise voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.



