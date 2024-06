POL-HRO: Mann bedroht Jugendlichen mit einem Messer

Rehna (ots) -



Am 22.06.2024, kurz vor 22 Uhr, kam es am Rande einer

Sportveranstaltung in Rehna zu einer Bedrohung mit einem Messer.



Nach ersten Erkenntnissen bedrohte ein 34 Jahre alter deutscher Mann

einen 17-jährigen türkischen Jugendlichen mit einem Messer, nachdem

er ihn in ein Streitgespräch verwickelt hatte. Laut Aussage des

Geschädigten, wurde er von dem scheinbar alkoholisierten

Tatverdächtigen befragt, ob er deutsch spräche, was dieser bejahte.

Anschließend zog der Mann ein Messer heraus, bedrohte den

Jugendlichen damit und tätigte ausländerfeindliche Aussagen. Als sich

der Geschädigte gemeinsam mit einem Bekannten entfernte, wollte ihm

der Tatverdächtige folgen, wurde jedoch von mehreren Personen

zurückgehalten. Einige der Anwesenden machten darüber hinaus

lautstark deutlich, so die Aussage des 17-Jährigen, dass sie mit den

Äußerungen und dem Verhalten des 34-Jährigen nicht einverstanden

waren und informierten die Polizei. Die eingesetzte Polizeibeamten

stellten den Tatverdächtigen vor Ort fest. Im Anschluss an die ersten

Befragungen von Zeugen und an die Durchsuchung beim Tatverdächtigen,

musste sich dieser einer Blutprobenentnahme unterziehen. Die Polizei

ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung und der

Volksverhetzung.





Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell