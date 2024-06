POL-HRO: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden auf der Bundesautobahn 19

Rostock (ots) -



Am heutigen Vormittag, um kurz nach 9 Uhr, verunfallte zwischen den

Anschlussstellen Rostock-Industriehafen und Rostock-Nord, in

Fahrtrichtung Berlin, ein PKW Mercedes-Benz Vito mit insgesamt acht

Insassen.

Der Fahrzeugführer kam nach ersten Erkenntnissen aufgrund von

Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich

mehrfach und kam auf dem Dach in der Bankette zum Stehen.



Ersthelfer kümmerten sich sofort um die Verunfallten und setzten den

Notruf ab. Sechs der acht Insassen konnten sich mit Hilfe der

Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreien, zwei verblieben im Fahrzeug.

Zum Einsatz kamen zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, des

Rettungsdienstes und der Autobahn- und Verkehrspolizei Dummerstorf.



Nach der medizinischen Erstversorgung aller Insassen kamen diese in

die Uniklinik nach Rostock. Insgesamt wurden drei Person schwer- und

fünf leichtverletzt.



Die Bundesautobahn 19 war für eine Stunde voll und für anderthalb

Stunden halbseitig gesperrt.

Der PKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Der Gesamtschaden wird auf 35.000EUR geschätzt. Am PKW entstand

wirtschaftlicher Totalschaden.



Die Unfallermittlungen laufen.





Karl Schröder, Polizeikommissar



