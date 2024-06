POL-HRO: Besuch des Hechtfestes in Teterow endet in Gewahrsamnahmen

Rostock (ots) -



Am Wochenende vom 21.06.-23.06.2024 fand in Teterow das alljährliche

Hechtfest statt. Am Abend des 22.06.2024 fiel eine vierköpfige

Personengruppe dadurch auf, dass zwei Gruppenmitglieder laute "Sieg

Heil"-Rufe skandierten. Nach Abschluss der Befragung vor Ort wurde

durch die eingesetzten Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen der

Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gem. §

86a StGB eingeleitet.



Nach der Befragung mehrerer Zeugen wurde bekannt, dass die

Personengruppe schon über den gesamten Nachmittag hinweg immer wieder

den Ablauf auf dem Hechtfest störte. Aus diesem Grund wurde den vier

deutschen Männern ein Platzverweis für das Veranstaltungsgelände

erteilt. Nachdem sie diesem zunächst nachkamen, kehrten die

alkoholisierten Störer einige Zeit später zurück. Zur Durchsetzung

der Platzverweise wurden schlussendlich ein 26-jähriger, ein

27-jähriger und ein 33-jähriger Mann in polizeiliches Gewahrsam

genommen. Während der Gewahrsamnahme wurde durch den 27-jährigen

Beschuldigten volksverhetzende Äußerungen getätigt. Hierfür wurde ein

gesondertes Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung gem. § 130

StGB eingeleitet.



Jonas Ehmke

Polizeioberkommissar

Polizeirevier Teterow



