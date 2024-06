POL-NB: Kellerbrand in Samtens (LK Vorpommern-Rügen)

PHR Bergen (ots) -



Am 21.06.2024, gegen 21:00 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter

Ursache zum Brand in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in

der Ringstraße in Samtens . Während der Löscharbeiten mussten 15

Bewohner vorsorglich ihre Wohnungen verlassen und kamen

vorrübergehend im naheliegenden Jugendclub unter. Ein 13-jähriges

Mädchen wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation durch

Rettungskräfte ambulant behandelt und anschließend wieder an die

Eltern übergeben.

Neben den 62 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Altefähr, Rambin,

Bergen, Dreschvitz und Samtens, waren elf Mitarbeiter des

Rettungsdienstes und vier Polizeibeamte im Einsatz.

Nach den Löscharbeiten konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen

zurückkehren.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 2.000 Euro

geschätzt. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund hat die Ermittlungen

wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.



