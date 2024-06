POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der L 201

Neukalen, LK Mecklenburgische Seenplatte (ots) -



Am 21.06.2023 gegen 12:38 Uhr ereignete sich auf der L 201 zwischen

Neukalen und Altkalen ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem

Motorradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger

deutscher Fahrzeugführer eines Motorrades der Marke Kawasaki die L

201 aus Richtung Neukalen kommend in Richtung Altkalen. Ein

64-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW Opel Corsa befuhr die

K 46 aus Richtung Schwarzenhof kommend und wollte nach links in

Richtung Neukalen abbiegen. Dabei übersah der PKW-Fahrer den

vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß

beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer kam durch den Aufprall nach

links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Er zog

sich schwere, aber nach bisherigem Kenntnisstand nicht

lebensbedrohliche Verletzungen zu. Der Verletzte wurde zur weiteren

medizinischen Behandlung mittels Rettungswagen in ein umliegendes

Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren aufgrund von

Totalschäden nicht mehr fahrbereit und wurden in eigener

Zuständigkeit geborgen. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe

von etwa 30.000 EUR. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die L 201

teilweise voll gesperrt.





