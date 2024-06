POL-NB: Alkoholisierter Fahrer fährt mit geklautem PKW

Röbel / Waren (ots) -



Am Abend des 20.06.2024 wurde der Polizei in Röbel eine auffällig alkoholisierte Person am Hafen in Röbel gemeldet, die in ein Fahrzeug gestiegen ist und nun durch die Stadt fahren soll.



Eine Streifenwagenbesatzung konnte die zuvor beschriebene männliche Person fußläufig am Hafen antreffen. Zeugen vor Ort konnten bestätigen, dass die Person zuvor mit einem Fahrzeug vom Hafen auf einen naheliegenden Parkplatz gefahren ist.



Bei einer anschließenden Personenkontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen 41-jährigen Deutschen handelt, der einschlägig in den polizeilichen Informationssystemen bekannt ist. Darüber hinaus ist der Tatverdächtige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass der von ihm geführte VW Golf nach einer Diebstahlshandlung in Berlin zur Fahndung ausgeschrieben ist. Der PKW wurde daraufhin sichergestellt und die Kriminalpolizei aus Röbel hat die Spurensicherung übernommen.



Der Mann stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln, wies demensprechende Ausfallerscheinungen und Auffälligkeiten auf. Der Tatverdächtige verweigerte einen Atemalkohol- und Drogenvortest, bestätigte jedoch den vorausgegangenen Konsum von Alkohol.



Der 41-Jährige verhielt sich während der gesamten polizeilichen Maßnahme unkooperativ, zunehmend aggressiver, beleidigte und bedrohte die Beamten und wies jeden Tatvorwurf von sich ab.



Aufgrund des Verdachtes der Trunkenheitsfahrt sowie des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln erfolgte eine Blutprobenentnahme im Klinikum in Röbel und eine anschließende Gewahrsamnahme im Polizeirevier Waren.



Gegen den 41-jährigen Tatverdächtigen wurden dementsprechende Anzeigen gefertigt.



