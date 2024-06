POL-NB: Einbruchsserie in Betrieben und Büros

Demmin (ots) -



In den vergangenen zwei Wochen hat es im Stadtgebiet von Demmin mehrere nächtliche Einbrüche in kleine Betriebe und Büroräume gegeben.



Aktuell wurde heute Morgen der Einbruch in eine Werkstatt in der Loitzer Straße angezeigt. Daneben gab es bereits Einbrüche und Einbruchsversuche in eine Arztpraxis und in Fahrschulen in den Bereichen Treptower Straße, Wollweberstraße, Jarmener Straße sowie bei der evangelischen Kirche in der Wollweberstraße und in ein Bildungsinstitut im Asternweg. In fast allen Fällen klappte der Einbruch. Dabei wurden teils kleinere Summen Bargeld aber auch Gegenstände wie Werkzeuge gestohlen.



Zunächst gab es schnell einige konkrete Hinweise auf einen möglichen Täter. Um Ermittlungen nicht zu gefährden, gab es daher zunächst keinen öffentlichen Zeugenaufruf. Mehreren Hinweisen unter anderem durch Zeugen wurde nachgegangen. Nun bittet die Kriminalpolizei Demmin in diesem Zusammenhang die Bevölkerung aber um mögliche weitere sachdienliche Hinweise: Wer hat seit dem Wochenende des 8. und 9. Juni verdächtige Personen im Stadtgebiet Demmin wahrgenommen, die sich womöglich mit Transportmöglichkeiten in den genannten Bereichen aufgehalten haben? Wer hat sonstige Hinweise zu einem möglichen Täter?



Es ist nicht auszuschließen, dass der oder die Täter erneut zuschlagen. Daher bittet die Polizei Geschäftsbetreiber und Besitzer von Büroräumen alles besonders sorgsam zu verschließen sowie Wertgegenstände und Bargeld nicht zurückzulassen. Demmins Bewohner werden gebeten, auffällige Geräusche und Personen sofort über den Notruf 110 bei der Polizei zu melden.



