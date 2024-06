POL-NB: Polizeieinsatz an Neubrandenburger Schule

Neubrandenburg (ots) -



Am 20.06.2024 kam es gegen 12:20 Uhr zu einem Polizeieinsatz an einer Neubrandenburger Schule. Dort soll nach ersten Erkenntnissen ein Schüler syrischer Herkunft auf dem Heimweg von drei weiteren Mitschülern syrischer und türkischer Herkunft körperlich angegriffen worden sein. Der Junge wurde unter anderem getreten und in sein Gesicht geschlagen. Ein angeforderter RTW kam vor Ort und brachte den Jungen zur stationären Behandlung in das Klinikum.



Der Tathergang ist derzeitig noch Gegenstand der momentanen Ermittlungen.



Bei den Beteiligten handelt es sich um Kinder und Jugendliche im Alter von 12 und 14 Jahren.



