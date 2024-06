POL-ANK: 28-Jähriger löst mehrere Polizeieinsätze in Ueckermünde aus - zwei Polizeibeamte verletzt

Ueckermünde (ots) -



In der heutigen Nacht (21.06.2024) zwischen 00:30 Uhr und 03:30 Uhr löste ein 28-jähriger Deutscher gleich mehrere Polizeieinsätze in Ueckermünde aus. Im Zusammenhang mit diesen Einsätzen erlitten zwei Beamte leichte bis schwere Verletzungen. Gegen den 28-jährigen Beschuldigten wurden u.a. Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr aufgenommen.



Gegen 00:30 Uhr wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der durch aggressives Verhalten im Klinikum Ueckermünde auffällig wurde und sich anschließend in unbekannte Richtung entfernte.



Gegen 01:00 Uhr ging ein weiterer Anruf bei der Polizei ein. Hier meldete ein Hinweisgeber eine männliche Person auf dem Markt, welche randaliert habe und dabei lautstark schrie. Mit einem Eiswaffel-Werbeaufsteller unter dem Arm soll sich der Mann Richtung Ueckerbrücke entfernt haben. Die eintreffenden Beamten konnten in der Innenstadt mehrere Sachbeschädigungen feststellen, u.a. an diversen weiteren Werbeaufstellern, Blumenkästen, einem Snackautomaten sowie einem Fahrrad. In diesem Zusammenhang wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt. Eine Absuche nach dem Täter im Nahbereich blieb erfolglos. Während der Anzeigenaufnahme und der Beseitigung der Beschädigungen, ergab sich ein weiterer Sachverhalt im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Randalierer.



Gegen 02:00 Uhr meldete eine Hinweisgeberin eine Person, welche mit dunkler Kleidung auf der unbeleuchteten L28 zwischen Ueckermünde und Eggesin lief. Dabei behinderte die Person die fahrenden PKW so sehr, dass es zu einem Beinaheunfall kam, der nur durch eine Vollbremsung verhindert worden konnte. In diesem Zusammenhang wurde eine Strafanzeige wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gefertigt.



Als die Beamten am Tatort eintrafen, flüchtete der Beschuldigte in ein angrenzendes Feld und leistete Widerstand. Bei der Verfolgung des Beschuldigten stürzte einer der Beamten und zog sich schwere Verletzungen am Knie zu. Bei der Gewahrsamnahme leistete der Beschuldigte weiterhin massiv Widerstand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Im Zusammenhang mit der Gewahrsamnahme wurde eine Polizeibeamtin leicht an der Schulter verletzt. Außerdem beleidigte der 28-Jährige die eingesetzten Beamten mehrfach. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustands wurde der Beschuldigte dann ins Klinikum Ueckermünde verbracht.



Die Polizei hat die Ermittlungen in allen genannten Fällen aufgenommen und prüft eine Tatbegehung durch den 28-Jährigen.



