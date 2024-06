POL-NB: Hab´ mein Wagen überladen...

Details anzeigen Foto: überladener Sattelzug hinten Foto: überladener Sattelzug hinten

Stavenhagen (ots) -



Zu schwer beladen war Anfang dieser Woche ein 46-jähriger LKW-Fahrer, der Buchenstämme geladen hatte. Er wurde von der Polizei in Stavenhagen aus Richtung Basepohl kommend angehalten. Die erfahrenen Schwerlast-Beamten hatten den richtigen Blick: Der Sattelzug hatte knapp 15.000 Kilo zu viel.



Die erste Waage, eine Brückenwaage, konnte gar nicht genutzt werden. Sie wiegt nur bis 50.000 Kilo. Die Baumstämme waren also noch deutlich schwerer. Eine mobile Radlastwaage von der Polizei wurde nachgeholt und zeigte ein Gesamtgewicht von 56.640 Kilo an. Erlaubt waren für den LKW - bereits mit Sondergenehmigung - aber nur 41.800 Kilogramm. Das macht eine Überladung von mehr als 35 Prozent.



Der Fahrer durfte so nicht weiterfahren. Er musste etwa 15 Tonnen abladen und kam an seinem Ziel in Malchow mit weniger Baumstämmen an.



Sowohl gegen den Halter als auch gegen den Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen aufgenommen. Beide erwarten jeweils mehrere hundert Euro Bußgeld und je ein Punkt in Flensburg.



Übertrieben oder unnötig sind solche Kontrollen durch die Polizei übrigens nicht: Brücken und Straßen sind vielerorts nur mit einem maximalen Gewicht belastbar. Wenn immer wieder viel zu schwere Laster darüber fahren, ist es kein Wunder, wenn Brücken und Straßen nicht lange halten.



Der Fahrer in diesem Sachverhalt ist Deutscher.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell