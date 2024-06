LWSPA M-V: Wasserschutzpolizisten stellen drogenbeeinflussten PKW-Fahrer ohne Fahrerlaubnis in Rostock fest - mehrere Strafanzeigen erstattet

Waldeck (ots) -



Gestern (20.06.2024) fand in der Carl-Hopp-Straße in Rostock eine Verkehrskontrolle der Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Rostock statt. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde am Nachmittag ein PKW VW Polo überprüft, dessen Kennzeichen zu einem anderen Kraftfahrzeug gehörte. PKW und Fahrer wurden daraufhin einer eingehenden Kontrolle unterzogen.

Es stellte sich heraus, dass der 32jährige deutsche Fahrer aus M-V schon mehrfach durch Drogendelikte aufgefallen war und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein während der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest war ebenfalls positiv. Deshalb wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Außerdem stellten die Beamten eine Softair-Anscheinswaffe der "Marke Walther" ohne Kennzeichnung fest, die der Fahrzeugführer im Kofferraum mitführte. Die Softairwaffe wurde sichergestellt.

Es wurden mehrere Strafanzeigen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauches, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahrens unter den Einfluss berauschender Mittel. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt.



Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell