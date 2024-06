POL-HRO: Detektiv stellt drei Ladendiebinnen auf frischer Tat

Rostock (ots) -



Die Kriminalpolizei Rostock ermittelt gegen drei Frauen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls, nachdem diese am gestrigen Donnerstag in der Rostocker Innenstadt auf frischer Tat gestellt werden konnten.



Gegen 17:00 Uhr informierte der Ladendetektiv eines in der Kröpeliner Straße befindlichen Elektrofachmarktes die Polizei über drei von ihm gestellte Ladendiebinnen. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Ukrainerinnen, im Alter von 34 und 40 Jahren, Artikel im Wert von circa 100 Euro eingesteckt haben. Im Anschluss versuchte das Trio das Geschäft zu verlassen. Die hinzugerufenen Beamten der Polizei Rostock übernahmen die Anzeigenaufnahme.



Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten die Beamten bei einer der Frauen einen Fahrzeugschlüssel auffinden. Der Pkw konnte im Nahbereich abgestellt aufgefunden werden. Im Fahrzeug stellten die Beamten weiteres vermeintliches Diebesgut fest, welches Geschäften in der Rostocker Innenstadt zugeordnet werden konnte.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell