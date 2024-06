POL-GÜ: Gefahrenbremsung als Unfallursache - zwei Fahrzeuge auf BAB 20 bei Tessin nach Unfall nicht mehr fahrbereit

BAB20/ Tessin (ots) -



Gegen 10:12 Uhr des 21.06.2024 erhielt die Autobahnpolizei Dummerstorf Kenntnis von einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Fahrzeuge, bei dem laut Erstmitteilung ein LKW auf einen PKW aufgefahren sein soll.



Wie dem aktuellen Sachstand der eingeleiteten Verkehrsunfallermittlung zu entnehmen ist, sei ein über die Fahrbahn der BAB 20 laufendes Tier im Bereich der Anschlussstelle Tessin der Auslöser dafür gewesen, dass die 71-jährige Fahrerin eines Opel eine so genannte Gefahrenbremsung durchführte. Der hinter dem PKW fahrende, als LKW zugelassene Transporter sei laut Angaben des 44-jährigen Fahrers nicht mehr rechtzeitig zum Stehen gekommen, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Aufgrund des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und gelten nach aktuellem Stand als nicht fahrbereit. Aus dem Transporter seien zudem Betriebsstoffe ausgelaufen, die durch eine zuständige Autobahnmeisterei beseitigt werden konnten.



Zur Absicherung der Unfallstelle musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden, bevor der sich aufstauende Verkehr über eine Fahrspur abgeleitet werden konnte.



Beide am Unfall beteiligte Personen sind mit jetzigem Kenntnisstand leicht verletzt worden und lehnten eine medizinische Betreuung vor Ort ab. Insgesamt entstand nach einer ersten Begutachtung ein Gesamtschaden von mindestens 30.000 Euro.



Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



